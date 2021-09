Renault presenta la Megane E-Tech tutta elettrica

Renault Megane E-Tech Electric Ufficio stampa 1 di 29 Ufficio stampa 2 di 29 Ufficio stampa 3 di 29 Ufficio stampa 4 di 29 Ufficio stampa 5 di 29 Ufficio stampa 6 di 29 Ufficio stampa 7 di 29 Ufficio stampa 8 di 29 Ufficio stampa 9 di 29 Ufficio stampa 10 di 29 Ufficio stampa 11 di 29 Ufficio stampa 12 di 29 Ufficio stampa 13 di 29 Ufficio stampa 14 di 29 Ufficio stampa 15 di 29 Ufficio stampa 16 di 29 Ufficio stampa 17 di 29 Ufficio stampa 18 di 29 Ufficio stampa 19 di 29 Ufficio stampa 20 di 29 Ufficio stampa 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Grazie ai suoi 300 brevetti, la prossima generazione della Megane elettrica riesce a contenere in soli 145 kg il peso del powertrain (motore e trasmissione), vale a dire il 10% in meno rispetto alla piccola Zoe. Ciò ha permesso alla Megane E-Tech Electric tutta una serie dʼinnovazioni sul sistema di ricarica, le batterie, la gestione termica. Le batterie sono di due tipi, da 40 e da 60 kWh, e permettono unʼautonomia di marcia rispettiva fino a 300 e 470 chilometri. Il motore elettrico, del tipo sincrono a rotore avvolto, è declinato in due livelli di potenza: 96 kW (pari a 130 CV) e ben 160 kW (218 CV), questʼultima vanta unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi.

Prestazioni a parte, la nuova Megane cambierà radicalmente sotto il profilo estetico, e dentro sarà rivoluzionata dalla tecnologia digitale. Spicca su tutto lo schermo OpenR, iperconnesso, legato allʼinfotainment del sistema R Link e con ampiezza fino a 24 pollici! È stato sviluppato sul sistema Android di Google e ne accoglie quindi tutte le funzioni (Google Assistant, Google Maps, ecc.). Molto più di unʼauto elettrica, la prossima Megane E-Tech fa parte di un ecosistema elettrico integrato, che ammette la possibilità di “restituire” lʼenergia alla rete elettrica quando non in uso per esigenze legate alla mobilità (V2G, vehicle-to-grid). Arrivo su strada previsto a marzo 2022.

Renault 5 Prototype

Compie 50 anni la Renault 5, che dal 1972 al 1985 fu venduta in 5,5 milioni di unità in tutto il mondo. Un volume che lʼha resa una delle auto più popolari e amate di quel periodo, così che Renault, pensando a una prossima city car elettrica, si è ispirata proprio a lei. Allo IAA 2021 ha esposto una Renault 5 Prototype color giallo, una tinta di carrozzeria giovane e sbarazzina. Lʼauto dovrebbe debuttare su strada nel 2024, ma chissà che la frenesia “elettrica” non anticipi quella data.