Nuova MINI Elettrica, guidare è charme e divertimento

Cʼè un fattore che non cambia mai nella MINI ed è lʼidentità sempre fedele a sé stessa . Anche se il modello cambia, e sostanzialmente, come per la nuova gamma MINI a 3 e 5 porte e Cabrio . La riconoscibilità come brand, la sua unicità, è sempre stata rispettata dal gruppo BMW , che esattamente 20 anni fa rilevò la Casa di Oxford rilanciandola e proiettandola verso nuovi orizzonti.

Entro il 2030, infatti, tutta la gamma MINI sarà elettrica, ma Tgcom24 ne ha gustato un assaggio a Milano con la nuova Cooper SE, la carrozzeria a 3 porte e trazione Full Electric della MINI. Partiamo proprio da qui, dalle impressioni dopo un giro di unʼora e mezza per la città, con la soddisfazione (e il senso dʼinvidia suscitato negli altri) di entrare senza limitazioni in centro (corso Italia, via Torino), perché lʼauto elettrica può. Tecnologica e con ausili di guida premium, la nostra MINI Elettrica si percepisce alla guida come qualcosa di diverso dal solito, il feeling dellʼauto per baloccarsi ‒ il go-kart feeling per intenderci ‒ è reale e bisogna prendere confidenza.

Il primo aspetto lo si coglie infatti con il pedale dellʼacceleratore, del tipo One Pedal, cioè fa tutto lui: per frenare basta sollevare il piede e lʼauto si arresta in un amen, il freno cʼè ma serve quando la velocità è maggiore o per recuperare energia. In città, sui pavé o i binari del tram, quasi non si usa! Tutto è immediato in questʼauto: lo scatto è da brividi, suscita quasi lʼeffetto discesa da roller coaster; la ripresa in spazi brevi è degna di una superbike; ma rapida è anche la capacità di arrestarsi in pochi metri. Unʼauto perfetta per la città e anche parsimoniosa: nonostante la lunga durata della prova e i continui stop-and-go, la carica di energia è scesa soltanto di una tacchetta.

Significa che i 270 km assicurati di autonomia con le batterie cariche possono essere anche di più, almeno in città. Sì perché è questo il suo habitat naturale, quel 3,9 secondi per passare da 0 a 50 km/h parlano da soli (ma i 7,3 sullo 0-100 non sono niente male) e poi perché in 35 minuti è possibile ricaricare fino allʼ80% le batterie, se si dispone di una colonnina con corrente continua a 50 kW. La MINI Cooper SE si propone ora con la nuova “MINI Electric Collection” e, fra gli altri colori, un inedito Island Blue di carrozzeria. Rispetto a prima cʼè meno “giallo” per inserti e dettagli.

Quanto al look, le nuove MINI cambiano anche se i distratti non lo noteranno. Innanzitutto cʼè il nuovo disegno esagonale della griglia anteriore, con i paraurti anchʼessi ridisegnati che hanno prese dʼaria per ottimizzare lʼaerodinamica. I Led ora dominano, sui gruppi ottici davanti (fendinebbia inclusi) e posteriori, ma anche sulle frecce laterali integrate nei “side scuttle”. Nuovi sono anche i paraurti posteriori e i cerchi, da 17 o 18 pollici. Esclusiva di MINI è il tetto Multitone, molto più di un semplice contrasto con la carrozzeria, perché la sua verniciatura speciale cambia toni e intensità in base alla luce del sole.

Novità a iosa anche allʼinterno, dove la nuova plancia e il nuovo volante sportivo e con eleganti tasti lucidi sposano il classico display tondo a centro plancia. Le funzioni sono ovviamente maggiori (cʼè anche la nuova App MINI), e il guidatore può contare sia sul quadro strumenti da 8,8 pollici che sullʼhead-up display della nostra versione. Debutta il freno di stazionamento elettrico e lʼilluminazione degli ambienti interni con 12 colori fra cui scegliere. La MINI Cooper SE 100% elettrica costa da 34.900 euro, incentivi esclusi.

Il rinnovamento della gamma a 3 e 5 porte e Cabrio è però radicale, ci sono motorizzazioni da 75 CV ai 231 CV delle versioni John Cooper Works (ma non sulla MINI 5 porte), con 4 versioni e 6 nuovi pacchetti. I prezzi partono da 21.850 euro per la classica MINI a 3 porte, salgono a 22.650 per la 5 porte e, sempre di partenza, a 25.850 euro per la MINI Cabrio. Intrigante la Camden Edition, su base MINI One per la 3 porte e MINI Cooper per la 5 porte, con cerchi da 16 pollici, Dynamic Cruise Control e Navigatore connesso. Prezzi da 22.400 euro.