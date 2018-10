MINI Cooper S E All4 e il progetto Biosphera in Franciacorta

Un elettroencefalogramma graduato medico (EEG), occhiali eye-tracking di ultima generazione e uno strumento per misurare le reazioni della pelle in base alle emozioni che proviamo (GSR, galvanic skin response). Unʼarmatura scientifica che i test driver del progetto di ricerca MINI Emotional Landscape Experiment hanno indossato per valutare gli effetti della guida sullo stato dʼanimo e sul benessere percepito.

Si tratta di uno studio rivoluzionario sullo stile di vita sostenibile, che abbina neuroscienze e biometria. Guidare unʼauto a emissioni zero gratifica allo stesso modo che vivere nel benessere di un paesaggio di grande fascino, come la Franciacorta che vediamo in queste immagini. In questa terra di colline dolci e vini spumanti siamo andati con la MINI Cooper S E ALL4, prima auto ibrida elettrica del brand inglese. Ma la Franciacorta è soltanto il luogo dʼarrivo di un progetto durato 24 mesi, in cui si è passati dai 20 gradi sottozero di Courmayeur ai +40° di Riccione in piena estate.