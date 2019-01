23 gennaio 2019 09:55 Maserati Levante Vulcano, il fuoco dentro! Solo 150 esemplari per questʼedizione del Suv

Cʼè unʼimmagine che colpisce della nuova Maserati Levante Vulcano: gli interni rosso fuoco in pelle, che “staccano” preziosamente con la carrozzeria scura “Grigio Lava”. È come dare il nome giusto alle cose, perché la nuova serie speciale del Suv del Tridente ‒ prodotta in soli 150 esemplari ‒ si chiama appunto Vulcano.

Ecco le immagini di Levante Vulcano Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La tonalità opaca degli esterni è esclusiva di questʼedizione speciale di Maserati Levante, che esprime un look dalla chiara impronta sportiva. Il pack Nerissimo include infatti i fari posteriori scuri, la calandra e i loghi neri cromati, le cornici dei finestrini nero lucido e i terminali di scarico bruniti. Lʼeleganza è invece data dalle maniglie delle portiere nel colore della carrozzeria, nei vetri laminati e oscurati e nei grandi cerchi Helios da 21 pollici, ma il top sta nelle pinze dei freni rosse. L’impianto frenante è Dual Cast Brembo a 6 pistoncini e garantisce eccellenti performance in fase di frenata.

Gli interni sportivi si rivelano nei sedili in pelle pieno fiore, regolabili elettricamente e con memorie, riscaldati e ventilati. Le finiture sono in fibra di carbonio high gloss, materiale impiegato anche per le palette del cambio, mentre sul tunnel centrale spicca la placchetta in alluminio cromato che riporta il Tridente e il logo Vulcano. La dotazione di serie comprende poi l’impianto audio premium Bowers&Wilkins, il sistema di chiusura portiere soft close, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e i fari adattativi con tecnologia full-LED Matrix.