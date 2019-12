Le tante qualità della nuova BMW R 1250 RS

Un motore evoluto, Euro 4, con raffreddamento aria/liquido e che sfrutta la nuova tecnica per la fasatura e l’alzata variabile delle valvole sul lato aspirazione, ottimizzando performance ed efficienza. In attesa del Big Boxer, quello della R18 che ha cilindrata di 1800 cc, il nuovo 1.254 della BMW R 1250 RS sviluppa più potenza ‒ fino a 136 CV a 7.750 giri ‒ e ben 143 Nm di coppia a poco più di 6.000 giri, un valore incrementato del 14% rispetto al precedente motore Boxer 1.2, mentre +9% fa invece segnare la potenza.

È una moto bella da vedere e super accessoriata, che di serie ha il Controllo automatico della stabilità ASC, il Controllo dinamico della trazione DTC e l’aiuto per le partenze in salita Hill Start Control, con due modalità di guida Rain e Road. A richiesta offre persino le sospensioni a regolazione elettronica. L’ABS Pro offre ancora più sicurezza nella frenata, persino a moto inclinata, mentre il nuovo Assistente dinamico di frenata DBC (Dynamic Brake Control) garantisce una maggiore sicurezza anche in situazioni difficili, impedendo un involontario azionamento dell’acceleratore.

La BMW R 1250 RS dispone del sistema Connectivity con un display TFT a colori da 6,5 pollici. I fari a LED Headlight PRO sono di serie, ma la luce diurna a LED è optional. Il listino prezzi parte da 15.650 euro.