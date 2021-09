Kawasaki Ninja 1000SX, in arrivo il Modello 2022

Un mito la Ninja “mille” Kawasaki. Che nel tempo, però, ha saputo andare oltre i suoi orizzonti di supersportiva adrenalinica per coltivare unʼanima più turistica, più incline alla scoperta attraverso il viaggio. Così, per il modello 2022, la Kawasaki Ninja 1000SX si propone come una Sport Touring di finissima qualità tecnica. E con il DNA sportivo sempre presente.