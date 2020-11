Kawasaki svela le nuove Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2021

Kawasaki cambia volto alle superbike del 2021 con le nuove Ninja ZX-10R e ZX-10RR . Una moto, due versioni, rinnovate secondo un criterio unico: affrontare una nuova stagione agonistica da protagonista. Come questʼanno con Jonathan Rea , per la sesta volta consecutiva trionfatore del Mondiale Superbike e primo test driver delle nuove Ninja 2021.

Dalla pista e dal know-how del Kawasaki Racing Team ci si trasferisce poi alla strada, con un potenziale motoristico senza eguali e un nuovo pacchetto aerodinamico. Quel che migliora nelle nuove Ninja ZX-10R e Ninja ZX-10RR è la “deportanza”, perché gli ingegneri Kawasaki hanno realizzato innovative alette e le hanno incorporate alla carenatura della moto, così da convogliare il flusso dʼaria e creare un carico aerodinamico aggiuntivo, il 17% maggiore rispetto alla precedente Ninja. Sempre in funzione della deportanza, è stato modificato il design della sezione posteriore e il cupolino è stato alzato di 40 mm, per unʼergonomia precisa alla superbike che Rea guida in gara.

Aggiornato anche il telaio, in particolare il forcellone, per assicurare la massima trazione e il miglior bilanciamento delle sospensioni. E in questo ridisegno della moto sono state allargate pure le pedane di 5 millimetri. Il motore da un litro e oltre 200 cavalli di potenza si fa affiancare da un cambio con rapporti accorciati per le prime tre marce, così da sfruttare al meglio la massima erogazione di potenza. È stato introdotto un nuovo radiatore dellʼolio, raffreddato ad aria e sviluppato da KRT, un altro segno di come lʼesperienza racing si trasferisce sulla moto di serie.

Anche lʼocchio però vuole la sua parte e così sul mercato le nuove Ninja 2021 avranno dotazioni di rilievo. Dietro il cupolino è stato introdotto un display TFT racing, con connessione Bluetooth. Il pilota può scegliere fra 4 Riding Modes settabili con pulsanti sul semi-manubrio e ci sono adesso anche il Cruise Control e le manopole riscaldate. Potentissimo lʼimpianto frenante Brembo ed efficace lʼilluminazione full LED di derivazione Mitsubishi.

La Ninja ZX-10RR 2021 è un’edizione limitata a 500 unità e, contrariamente alla R, è riservata esclusivamente allʼimpiego in pista. Il suo motore riesce a girare più in alto di 400 giri e nel pack esclusivo ci sono cerchi Marchesini realizzati ad hoc e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP. Prezzi e timing di arrivo sul mercato non ancora ufficializzati.