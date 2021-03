Harley-Davidson svela la PanAmerica 1250

È la novità più attesa dellʼanno in casa Harley-Davidson: la nuova PanAmerica 1250 . Una grande Adventure Tourer, con la quale la Casa di Milwaukee prova a sfidare le dominatrici giapponesi ed europee del segmento. Motore V-Twin completamente nuovo ed Euro 5 , come nuovo è il concept del telaio e lʼequipaggiamento tecnico, per una moto che mira a conquistare ed entusiasmare.

Il motore bicilindrico di 1.250 cc raffreddato a liquido eroga 152 CV a 8.750 giri e una robusta coppia massima di 128 Nm a 6.750 giri. Motore integrato al telaio secondo il concept “Revolution Max”, che rende la moto facilmente manovrabile, merito anche della solidissima forcella a steli rovesciati da 47 mm, con regolazione della compressione, dell’estensione e del precarico della molla. La moto consta di 5 modalità di marcia: Sport, Rain, Road, Offroad, Offroad Plus, più una sesta personalizzabile. Tra le caratteristiche del V-Twin di Milwaukee, i pistoni in alluminio forgiato, le 4 valvole in testa per cilindro ‒ due in aspirazione e due di scarico ‒ e il doppio albero a camme in testa con valvole a fasatura variabile.

Esteticamente, il primo colpo dʼocchio va alla figura della nuova PanAmerica, allʼergonomia di guida diversa dalle solite Harley, più avanzata e sportiva. I comandi a pedale sono montati centralmente e la sella passeggero è standard, mentre il centauro può regolare lʼaltezza della sella in posizione bassa (868 mm) o alta a 894 mm. Anche il parabrezza è regolabile, grazie a una leva che manualmente dirime fra 4 posizioni. Di serie le ruote da 19 pollici allʼanteriore e da 17” dietro, con pneumatici Michelin Adventure.

Di serie la grande tourer americana vanta lʼantibloccaggio dei freni in curva (C-ABS) e il controllo di trazione anchʼesso ottimizzato in curva (C-TCS). Due le versioni: PanAmerica 1250 e PanAmerica 1250 Special, che arriveranno a giugno a prezzi rispettivi di 16.300 e 18.700 euro.

Nello speciale motori anche la nuova Harley-Davidson PanAmerica 1250