Citroen Ami, lʼelettrica francese apre ai professionisti

Va bene i giovani ancora senza patente B, o anche i privati con lʼansia da parcheggio e ZTL sempre più inaccessibili, Citroen Ami è perfetta per loro. Adesso però, la biposto elettrica di manco due metri e mezzo è disponibile in Italia anche per i clienti professionisti , dotati di Partita IVA oppure aziende. Perché il nuovo stile di consumo in fatto di mobilità coinvolge tutti a 360 gradi.

Citroen Ami – 100% ëlectric è la soluzione ideale per facilitare la vita di tutti i giorni in una media o grande città. E non solo per divertirsi o andare a fare la spesa, ma anche per lavoro. Capita infatti sempre più spesso che un libero professionista, un agente di commercio o lʼaddetto di una ditta debba percorrere tanti tragitti, magari brevi ma numerosi, nellʼarco di una giornata, rischiando di perdere più tempo a cercare un posto per la sosta che per il lavoro vero e proprio. A offrire soccorso a questa richiesta arriva Ami, piccola e tutta elettrica, entra nelle ZTL senza limitazioni e parcheggia anche su strisce blu.

I profili dellʼutente di Citroen Ami crescono. Anche per la praticità del processo di acquisto, che oltre alle tradizionali concessionarie prevede anche un facile e intuitivo percorso 100 % online, tramite il sito https://www.citroen.it/ami. Bastano pochi passaggi, accedendo all’area di acquisto dedicata ai Clienti B2B e selezionando “Professionista” nell’apposita icona, per avviare la procedura attiva 24 ore su 24 e 7giorni su 7. Sempre in fase di acquisto, il cliente può selezionare alcuni optional interessanti, come il kit vivavoce portatile per smartphone o anche la copertura assicurativa MYAMICARE, con validità da uno a 5 anni.

Lʼanticipo richiesto è 300 euro (contro i 250 del cliente privato) e i professionisti possono beneficiare dell’incentivo statale 2021 pari al 30% di sconto sul prezzo di listino (IVA esclusa). Sconto che sale del 40% in caso di rottamazione di un veicolo della stessa categoria. Ricordiamo che il listino di Citroen Ami parte da 7.200 euro e sale a 7.600 scegliendo uno dei 4 Pack Color. In sintesi, il prezzo finale del veicolo è pari a 5.731,15 euro, inclusa IVA, e se il veicolo da rottamare è precedente lo standard Euro 3, il prezzo scende a 5.108,20 euro. Occasioni da prendere al volo!

Per i clienti Business e le aziende, Ami -100% ëlectric è disponibile anche con la formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease, con diverse combinazioni di durata e chilometraggio da 12 a 60 mesi e da 5.000 fino a 75.000 chilometri. La batteria da 5,5 kWh agli ioni di litio si ricarica in 3 ore con una presa elettrica standard da 220V, assicurando unʼautonomia di marcia di circa 75 chilometri. Il motore da 6 kW permette di viaggiare fino a 45 km orari.