Arriva nelle concessionarie BMW la berlina elettrica i4

La i4, prima berlina tutta elettrica BMW, arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane , con tre mesi dʼanticipo sulle previsioni e in contemporanea alla Serie 4 Gran Coupé . La prevendita e lʼinteresse della clientela vanno più che bene e allora BMW ha dato il via alla distribuzione, anche perché il costruttore ha spiegato più volte che entro il 2030 vuole che il 50% delle sue vendite sia composto da vetture elettriche .

Il design audace di questa berlina 4 porte, elegante ma con un taglio sportivo della coda, cattura subito gli occhi dei fan del brand, che avranno a disposizione due motorizzazioni: la eDrive40 a trazione posteriore, forte di 250 kW di potenza (340 CV) e autonomia fino a 590 chilometri; la M50 a trazione integrale e potenza di 400 kW (544 CV), con unʼautonomia fino a 510 chilometri. Questʼultima è una vera “performance car” nello stile delle altre BMW M, soltanto che qui cʼè una propulsione interamente elettrica, a dimostrazione che non è il carburante a fare la sportività di unʼauto. Lo dimostra anche il fatto che entrambi i modelli hanno di serie le sospensioni pneumatiche sullʼasse posteriore.

Lʼapproccio evoluto per quanto riguarda lʼalimentazione elettrica si denota anche dalla capacità della BMW i4 di potersi ricaricare presso le stazioni di ricarica rapida a corrente continua con una potenza fino a 200 kW (incluse le stazioni Ionity). In questo modo bastano 10 minuti di ricarica per ottenere un pieno di energia utile a percorrere fino a 164 chilometri la i4 eDrive40 e 140 chilometri la i4 M50. Lʼimpiego di telecamera, sensori a ultrasuoni e radar sottolinea lʼaspetto consumer delle tecnologie, con i fari sottili Laserlight disponibili come optional.

Lʼabitacolo a 5 posti è molto spazioso e con un design decisamente hi-tech, basti pensare al display curvo che risponde ai comandi verbali del Personal Assistant e mostra le sue funzioni sul doppio schermo da 12,3 pollici e da 14,9 pollici. Eccellente la capacità del vano bagagli, da 470 a 1.290 litri, con il portellone apribile elettricamente. Diversi gli allestimenti della BMW i4, inclusi i nuovi Essence, Balance, Signature, e ampie possibilità di personalizzazione, per una forbice di prezzi che va da 60.900 a 94.620 euro.

