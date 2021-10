Alfa Romeo Stelvio GT Junior, special Suv da sogno

Unʼicona degli anni 60, lʼ Alfa GT 1300 Junior , che fa da nume tutelare della nuova serie speciale di Stelvio, la GT Junior . Basata sullʼallestimento Veloce e con lʼeleganza sportiva del colore “Ocra Lipari”, lʼedizione esclusiva e limitata Stelvio GT Junior arriverà a metà novembre e sarà in seguito affiancata dalla Giulia in analoga versione.

Ad accogliere il debutto di Stelvio GT Junior, in Piazza Duomo e in Galleria a Milano, cʼera anche un esemplare storico dell’Alfa Romeo GT 1300 Junior. Così esuberante, sempre magnifica, una vera auto da sogno, gialla naturalmente. Unʼauto che entrò in produzione nel 1966 e conquistò circa 100.000 clienti, affascinati dalla carrozzeria Bertone che aveva disegnato la Giulia Sprint GT e da quel motore di quasi 90 cavalli (89 per la precisione) che, per lʼepoca, rappresentavano unʼesagerazione. Il claim pubblicitario che Alfa Romeo sʼinventò allʼepoca fu: “Una vittoria al giorno, con una vettura per tutti i giorni”.

La GT 1300 Junior divenne un poʼ lʼambasciatrice Alfa Romeo di quegli anni, come oggi lo è il Suv Stelvio. In questa serie speciale mostra cerchi in lega leggera da 21 pollici e allʼinterno presenta sedili sportivi in pelle regolabili elettricamente e il ricamo “GT Junior” sui poggiatesta anteriori. Il motore è il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV e la trasmissione è automatica a 8 rapporti con palette in alluminio al volante. La serie speciale Alfa Romeo Stelvio GT Junior ha la trazione integrale ed è proposta a listino al prezzo di 72.750 euro.