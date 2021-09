Alfa Romeo Stelvio, arriva la special edition “6C Villa dʼEste”

Villa dʼEste è il Concorso dedicato alle auto dʼepoca più rinomato al mondo . Ogni anno a Cernobbio, sulle sponde comasche del Lago, arriva una fantasmagoria di automobili storiche dal fascino irresistibile e dal valore stimabile con molti zero. Solo Pebble Beach, ad agosto in California, sta al passo con lʼevento heritage lariano, e non sorprende allora che per la sua ultima serie speciale di Stelvio, Alfa Romeo abbia scelto il nome “6C Villa d’Este” .

Una serie super esclusiva del Suv Alfa Romeo, che sarà prodotta in 85 esemplari soltanto e nella livrea “Rosso Etna” tristrato. Colori che sʼispirano all’antesignana del 1949: il modello Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé, che nel 1949 vinse proprio il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. Si aggiudicò il “Gran Premio Referendum”, riconoscimento attribuito dal pubblico e per questo ancor più sacrale. La 6C 2500 SS “Villa d'Este” fu uno degli ultimi modelli Alfa Romeo a essere realizzato con telaio portante separato dalla carrozzeria, e fu prodotta in soli 36 esemplari, uno diverso dall’altro per assecondare i desideri dei clienti e l’estro dei carrozzieri.

Lʼodierna Stelvio “6C Villa d’Este” monta il propulsore 2.2 turbodiesel da 210 CV, con albero di trasmissione in carbonio e cambio automatico a 8 marce, più trazione integrale Q4. Le eleganti finiture del Suv prevedono cornici cromate dei finestrini laterali e dei cerchi di lega leggera da 21 pollici. All’interno ci sono i sedili in pelle regolabili elettricamente e sulla plancia spiccano ricamo e silhouette della 6C 2500 SS “Villa d’Este”. Tanta elettronica di sicurezza, inclusa la retrocamera posteriore con griglie dinamiche, mentre il portellone posteriore si aziona in automatico. Il prezzo di Alfa Romeo Stelvio “6C Villa d’Este” è di 73.100 Euro.