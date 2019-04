Yemen, il Congresso Usa chiede a Trump di fermare l'impegno militare

Il Congresso Usa ha approvato una risoluzione in cui chiede al presidente Donald Trump di fermare, entro 30 giorni, ogni sostegno degli Stati Uniti alla coalizione saudita nella guerra in Yemen. Si tratta di un affronto per Trump, che probabilmente porrà il suo veto. La Camera dei rappresentanti, a maggioranza democratica, ha approvato il testo con 247 voti a favore e 175 contrari, testo già approvato dal Senato, controllato dai repubblicani.