Voto Spagna, primi dati reali: socialisti in testa con 128 seggi

Primi dati reali delle elezioni in Spagna. Con il 10% dei voti scrutinati, i socialisti si confermano in testa con una stima di 128 seggi, seguiti dai popolari con 65. Ciudadanos sono terzi con 47 seggi, Podemos quarti con 30 mentre l'ultradestra di Vox si ridimensiona rispetto ai dati degli opinion poll e si ferma a 22 seggi. Ai catalani di Erc 15 seggi, 7 a JxCat di Puigdemont. Non c'è una maggioranza chiara per formare il prossimo governo.