Von der Leyen: "Troppe dosi vaccino non usate, vaccinatevi"

Ansa

"L'Europa vuole lasciarsi alle spalle la pandemia. La buona notizia è che la campagna vaccinale è diventata un successo". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, sottolineando come tuttavia "nel frattempo si stia diffondendo la variante Delta e troppe dosi non vengono usate e restano nei frigoriferi. Aumentiamo gli sforzi per convincere gli europei a vaccinarsi. La vaccinazione significa protezione e anche libertà".