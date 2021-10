M5s in Italia , Néstor Kirchner in Argentina , Evo Morales in Bolivia, Lula Da Silva in Brasile , Fernando Lugo in Paraguay, Ollanta Humala in Perù, Zelaya in Honduras, Gustavo Petro in Colombia e Podemos in Spagna sarebbero stati finanziati dal regime venezuelano con grandi quantità di denaro provenienti dalle casse dell'azienda petrolifera di Stato, la Petróleos de Venezuela. E' quanto ha rivelato l'ex capo dell'intelligence venezuelana, Hugo Carvajal , al giudice spagnolo Manuel García-Castellón in una lettera pubblicata dal sito Okdiario . "Il governo venezuelano ha finanziato illegalmente movimenti politici di sinistra nel mondo per almeno meno 15 anni ", ha dichiarato Carvajal, sostenendo che il flusso di denaro continuerebbe ancora oggi.

Carvajal venne arrestato in Spagna nell'aprile del 2019 su un mandato di cattura degli Usa del 2011, per accuse di traffico di droga. Dopo che Washington ne chiese l'estradizione a Madrid e dopo che questa venne approvata da un tribunale spagnolo, Carvajal fece perdere le sue tracce. A marzo il dipartimento di Stato Usa offrì una ricompensa di 10 milioni di dollari per ottenere informazioni sul suo conto. A settembre Carvajal è infine stato arrestato dalla polizia spagnola mente si nascondeva in un appartamento di Madrid.

L'ex capo dell'intelligence di Caracas sostiene che "attualmente, il finanziamento illegale dei movimenti di sinistra in tutto il mondo continua ad essere una pratica comune del governo di Nicolás Maduro, che lo aveva reso parte della sua politica estera quando era ministro degli Esteri del Venezuela".

Il nome che Carvajal indica come legame con il M5s è quello di Gianroberto Casaleggio, fondatore del Movimento insieme a Grillo. Carvajal ha detto al giudice García-Castellón che il chavismo ha finanziato M5s inviando una valigia con 3,5 milioni di euro in contanti. La persona incaricata di inviare i soldi a Casaleggio, secondo Carvajal, era l'allora ministro dell'Interno, Tareck el Aissami. L'invio di denaro sarebbe stato "approvato e autorizzato dall'allora ministro degli Esteri Nicolás Maduro" e la somma sarebbe "stata portata in quel Paese attraverso una borsa diplomatica", secondo la confessione dell'ex capo dell'intelligence chavista.

Già a giugno il quotidiano spagnolo conservatore Abc aveva anticipato un documento classificato dell'intelligence venezuelana riguardo al presunto finanziamento a favore del M5s da parte del regime venezuelano. L'ambasciata di Caracas a Roma aveva smentito annunciando di voler adire le vie legali: "Si tratta di un'informazione falsa e assurda".

Davide Casaleggio scrive a Mattarella: "Basta calunnie su mio padre" - "Porre fine a questo indecente attacco, ristabilendo la verità su una persona scomparsa che dell'integrità morale ha sempre fatto il proprio faro e dello spirito francescano nella politica la propria missione". Lo scrive Davide Casaleggio in una lettera inviata a Mattarella in cui gli chiede di "invitare chi di competenza a fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda" secondo la quale il regime venezuelano avrebbe finanziato con ingenti somme alcuni movimenti politici, tra i quali il M5S, nella persona di Gianroberto Casaleggio."Gentile Presidente Sergio Mattarella - si legge nella lettera resa pubblica - Le scrivo perché è stato purtroppo superato un limite che ritengo intollerabile. La calunnia ripetuta dalla maggior parte dei quotidiani e televisioni italiani nei confronti di una persona scomparsa che non può difendersi è, infatti, un gesto vile che come figlio non posso sopportare".