Venezuela, Conte: "Non schierarsi aiuta a uscire dallo stallo"

"La posizione dell'Italia non cambia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla crisi in Venezuela. Il premier ha quindi aggiunto che "il modo migliore per uscire dallo stallo è non schierarsi a favore dell'uno o dell'altro". "Noi abbiamo chiaro che Maduro non ha una legittimazione democratica - ha concluso -, ma questo non significa riconoscere il presidente Guaidò".