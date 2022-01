Vaccini, Spagna: via libera alla quarta dose per gli immunodepressi

Ansa

Via libera in Spagna alla quarta dose di vaccino anti-Covid per i soggetti più fragili. La commissione di Salute pubblica ha autorizzato la somministrazione cinque mesi dopo la terza dose. La decisione, spiega El Pais, riguarda circa 100mila persone, fra cui malati di cancro, persone che hanno subito trapianti, che sono in dialisi o emodialisi, over 40 con sindrome di Down o che assumono farmaci immunosoppressori.