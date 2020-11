Vaccini covid, Microsoft denuncia attacchi di hacker russi e nordcoreani

Microsoft ha riferito che la maggior parte degli attacchi rilevati non ha avuto successo, ma non ha fornito informazioni sull'entità e la gravità delle violazioni portate a termine. Gli obiettivi, situati in diverse parti del mondo, erano "direttamente coinvolti nella ricerca di vaccini e trattamenti per il covid-19 in varie fasi della sperimentazione clinica", ha dichiarato il colosso statunitense. La società ha identificato uno dei gruppi di hacker come "Fancy Bear", gli agenti militari russi che il National Cyber Security Center britannico a luglio aveva indicato come responsabili dei tentativi di intrusione. Altri due nuclei sono "Lazarus", della Corea del Nord, e un gruppo di origini sconosciute che Microsoft ha identificato come "Cerium".