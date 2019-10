Usa, McConnell ai senatori: "Preparatevi al processo a Donald Trump"

Il leader della maggioranza repubblicana in Senato Usa, Mitch McConnell, ha esortato i suoi colleghi a "prepararsi per il processo al presidente". Durante un briefing, ha detto di essere convinto che il voto sull'impeachment di Donald Trump ci sarà entro la Festa del Ringraziamento, il 28 novembre. Secondo i partecipanti, al Congresso tutti sono ormai convinti che Trump diventerà il terzo presidente della storia americana messo in stato di accusa.