Usa 2020, Facebook inasprisce regole per gli spot dei politici

Facebook ha annunciato regole più severe sulle spot elettorali in vista delle voto Usa del 2020, nel timore di sfruttamenti illeciti della piattaforma, come era successo, tra l'altro, con le interferenze russe e lo scandalo di Cambridge Analytica. Chiunque vorrà acquistare uno spazio promozionale dovrà far verificare la propria identità prima di ottenere la classificazione di "organizzazione convalidata". La regola sarà applicata anche a Instagram.