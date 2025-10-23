Ucraina, gli Usa approvano l'invio di sistemi di difesa Patriot "ma non subito": cosa vuol dire e perché è importante

In oltre tre anni e mezzo di guerra, l'Ucraina ha richiesto molte volte agli Stati Uniti l'invio di sistemi di difesa e d'offesa per poter combattere efficacemente la Russia, nei cieli nazionali come anche in territorio nemico. Le chiacchieratissime forniture di missili Tomahawk sono state bloccate sul nascere proprio perché di scopo prettamente offensivo, col Cremlino pronto a considerarle coma una dichiarazione di guerra da parte di Washington e Nato. L'amministrazione Trump ha invece acconsentito al trasferimento a Kiev di sistemi di difesa aerea Patriot, già consegnati al Paese invaso sotto la presidenza Biden. Ma il nuovo invio di ben 25 batterie per missili è parte di un contratto a lungo termine dal valore multimiliardario, che deve essere notificato ancora dagli apparati statunitensi e che, una volta approvato in via definitiva, prevede una consegnata spalmata in diversi anni. Nessun Patriot subito, dunque, in una fase bellica in cui l'Ucraina deve fronteggiare una rinvigorita offensiva russa e rivaleggiare nel bombardamento di siti energetici e strategici.