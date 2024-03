Il consiglio di amministrazione della Banca Mondiale ha approvato ieri un prestito da 1,5 miliardi di dollari per l'Ucraina a sostegno della politica di sviluppo del Paese: lo ha reso noto il governo di Kiev, come riporta Ukrinform. "I fondi saranno forniti sotto la garanzia del governo del Giappone attraverso il Fondo fiduciario della Banca mondiale (Advance Ucraina) per un importo di 984 milioni di dollari, nonche' sotto la garanzia del Regno Unito per un importo di 516 milioni di dollari", si legge in un comunicato.