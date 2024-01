Ucraina, Zelensky: "Crimea e Mar Nero diventeranno il fulcro della guerra" | Putin: "Kiev sta finendo le armi e imploderà, intensificheremo gli attacchi"

L'idea che la Russia stia vincendo la guerra è solo "una sensazione". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista all'Economist. "Forse non tutto sta accadendo così velocemente come qualcuno aveva immaginato - ha aggiunto - ma la Russia sta ancora subendo gravi perdite". Quanto a eventuali colloqui di pace "non ci sono segnali reali. Vedo solo i passi di un Paese terrorista", ha concluso Zelensky.