Usa: "Kiev ha ripreso oltre metà territorio conquistato da Russia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 596.

Il presidente Zelensky, arrivato a sorpresa a Bruxelles per partecipare alla riunione dei ministri della Difesa della Nato, dice di essere pronto a ricandidarsi se la guerra andrà avanti". E agli alleati sottolinea come la Russia "non possa permettersi un'altra corsa alle armi". A Stoltenberg il presidente ucraino chiede in particolare "un sistema di difesa aereo, priorità in vista dell'inverno", e spiega che la guerra "è arrivata alla sua fase finale, la più dura". Gli Usa annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina da 200 milioni di dollari.