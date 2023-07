La guerra in Ucraina giunge al giorno 503.

Il Cremlino conferma che Prigozhin ha incontrato Putin il 29 giugno a Mosca in un colloquio durato circa tre ore. Zelensky lancia un appello affinché "la Nato dia una risposta unitaria sull'adesione: la presenza di Kiev al vertice dimostra la nostra forza". Kuleba da parte sua annuncia che l'Alleanza "semplifica" l'iter di adesione dell'Ucraina, eliminando di fatto l'obbligo per Kiev di seguire il rigido Piano d'Azione per l'Adesione (il cosiddetto "Map", Membership Action Plan) come parte del percorso di ingresso nel Patto. Ma per Tajani "l'adesione potrà avvenire solo dopo la guerra". Intanto, le truppe ucraine registrano una "netta avanzata" sul fianco sud della città di Bakhmut: "Russi in trappola".