Ucraina, Erdogan: Mosca restituisca la Crimea a Kiev

"Il ritorno della Crimea all'Ucraina, di cui è una parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale".

Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sottolineando che la Turchia non riconosce l'annessione della Crimea e che questo passo "è illegittimo e illegale". Erdogan ha aggiunto: "La protezione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità politica dell'Ucraina è fondamentale non solo per la sicurezza e la stabilità a livello regionale ma anche globale".