Tweet razzisti, deputate: Trump promuove agenda nazionalisti bianchi

"La nostra squadra è grande e include ogni persona che voglia costruire un mondo più giusto. Non staremo zitte". Così Ayanna Presskey, una delle quattro deputate dem, appartenenti a minoranze, prese di mira da Donald Trump in alcuni tweet bollati da più parti come razzisti, risponde al presidente Usa. "Gli attacchi razzisti di Trump sono l'agenda dei nazionalisti bianchi", le ha fatto eco la collega Ilhan Omar.