Tunisia, un fermo per la morte del reporter che si è dato fuoco

Una persona è stata fermata per la morte del giovane reporter precario, Abdelrazzak Zorgui, immolatosi con il fuoco lunedì sera a Kasserine per protestare contro la sua situazione sociale drammatica e la marginalizzazione della regione. L'indagine dei procuratori tunisini va avanti. Il fascicolo aperto dalla magistratura contesta diversi reati: istigazione al suicidio, omissione di soccorso, concorso in omicidio, omicidio.

A rendere noto il fermo è stato il portavoce del tribunale di Kasserine, Achref Youssefi, all'agenzia di stampa tunisina Tap, precisando che "le indagini proseguono per fare luce su tutte le circostanze del tragico evento e per intraprendere tutte le misure legali necessarie nei confronti di tutte le persone implicate nei fatti".



Le indagini preliminari condotte dalla squadra di polizia giudiziaria "hanno dimostrato che esistono degli indizi di colpevolezza a carico di alcune persone" ha dichiarato Kasserine.



Dopo la morte del reporter precario, che poco prima di darsi fuoco aveva messo in rete un video nel quale spiegava le ragioni del suo gesto e invitava i giovani disoccupati della città a scendere in strada per i loro diritti dimenticati, lunedì sera erano scoppiati disordini tra manifestanti e forze dell'ordine a Kasserine, ripresi martedì pomeriggio ma poi rientrati dopo l'intervento della polizia.