Svizzera, l'esercito toglie obbligo dei mutandoni alle soldatesse

Svolta storica in Svizzera dove sarà consentito ai membri dell'esercito di indossare biancheria intima femminile nel tentativo di aumentare il reclutamento. La decisione, annunciata dai media locali, toglie di fatto l'obbligo dei "mutandoni". Non pensate a tanga o perizomi ma una lingerie più adatta e comoda alle soldatesse. Il processo, che inizierà ad aprile, prevede l'assegnazione di due diversi set di biancheria intima femminile per i mesi più caldi e più freddi. Le donne costituiscono circa l'1% delle forze armate svizzere, ma Berna spera di aumentare tale cifra al 10% entro il 2030.

Al momento, a tutte le reclute viene fornito "biancheria intima da uomo ampia, spesso in taglie più grandi", ha riferito la BBC. "L'abbigliamento è progettato per gli uomini, ma se l'esercito vuole davvero diventare più femminile, sono necessarie misure appropriate", ha detto la deputata Marianne Binder. Il portavoce dell'esercito Kaj-Gunnar Sievert ha dichiarato al sito svizzero Watson: "La vecchia generazione di uniformi non era abbastanza orientata alle esigenze specifiche delle donne". Per questo sono stati rivisti 'al femminile' anche gli altri capi di abbigliamento e accessori, inclusi indumenti da combattimento, zaini e giubbotti protettivi. La "biancheria intima funzionale" per le reclute femminili sarebbe consistita in "biancheria intima corta" per l'estate e "biancheria intima lunga" per l'inverno.

Donne e uomini nelle forze armate svizzere hanno gli stessi compiti dal 2004. Una donna soldato ha sottolineato che la biancheria intima "fa la differenza se devi strisciare sul terreno con 27 chilogrammi di peso sulle spalle o sederti tranquillamente su una sedia da ufficio". Anche il ministro della Difesa svizzero Viola Amherd ha accolto con favore la mossa, affermando che la "compatibilità" deve essere migliorata. Le attuali uniformi dell'esercito svizzero furono introdotte per la prima volta a metà degli anni 80, riferisce Swissinfo.