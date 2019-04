Sudan, il ministro della Difesa: "Due anni di transizione militare"

In Sudan durerà "due anni" il periodo di transizione in cui resterà al potere un "consiglio militare". Lo ha annunciato il ministro della Difesa e primo vicepresidente del Paese, il generale Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, in un messaggio letto in tv alla popolazione. Lo stato d'emergenza durerà per tre mesi: per un mese è previsto il coprifuoco notturno dalle 22 alle 4.