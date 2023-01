Spazio, morto Walter Cunningham: l'ultimo astronauta dell'Apollo 7

È morto Walter Cunningham, l'ultimo astronauta sopravvissuto della prima missione spaziale di successo con equipaggio nel programma Apollo della Nasa.

Aveva 90 anni. A confermare la notizia è l'Agenzia spaziale Usa. La sua famiglia ha riferito attraverso un portavoce, Jeff Carr, che Cunningham "è deceduto in ospedale a Houston per cause naturali". Cunningham era uno dei tre astronauti a bordo della missione Apollo 7 del 1968, volo spaziale di 11 giorni durante il quale sono state realizzate trasmissioni televisive mentre orbitava attorno alla Terra, aprendo la strada all'atterraggio sulla luna meno di un anno dopo.