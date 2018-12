Salvini: "Hezbollah terroristi" | La Difesa: "A rischio soldati in missione Unifil"

Via Facebook il ministro dell'Interno e vice premier Salvini ha definito "terroristi" gli appartenenti a Hezbollah: "Arrivo a Gerusalemme in elicottero dopo il sopralluogo al tunnel scavato dai terroristi islamici. Tutto il mio impegno per sostenere il diritto alla sicurezza di Israele, baluardo di democrazia in Medio Oriente". Le parole hanno provocato "preoccupazione" in ambienti del ministero della Difesa e del comando italiano della missione Unifil.

La preoccupazione del ministero della Difesa - La presa di posizione del ministro ha subito causato "preoccupazione" e "imbarazzo" in ambienti del ministero della Difesa e del comando italiano a Unifil. "Non vogliamo alzare nessuna polemica - fanno sapere alcuni funzionari - ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a Sud nella missione Unifil, lungo la blue line. Questo perché il nostro ruolo super partes, vicini a Israele e al popolo libanese, è sempre stato riconosciuto nell'area". "Tra l'altro - si apprende sempre in ambienti della Difesa - l'Onu la sua parte la sta già facendo, c'è una missione, si chiama Unifil, da oltre 12 anni, e il comando è oggi sotto la guida italiana per la quarta volta".



La replica di Salvini - Il ministro però, non retrocede e agli ambienti della Difesa che hanno condannato le sue parole risponde: "Non capisco lo stupore che ho letto su un'agenzia per la definizione di Hezbollah come terroristi islamici. Se si scavano tunnel sotterranei a decine di metri che sconfinano nel territorio israeliano, non penso si faccia per andare a fare la spesa".