L'équipe attuale - formata da personale di diversi ospedali e composta generalmente da due o tre cardiochirurghi, uno o due anestesisti, un perfusionista e uno o due strumentisti di sala operatoria - è stata impegnata nelle due missioni nei mesi di settembre e ottobre, presso l’Hôpital Général de Référence, a Niamey. L'attività clinica è stata particolarmente intensa, fa sapere lo staff dell'associazione, e ha segnato l'apertura di un nuovo percorso in un territorio dove l'accesso alla cardiochirurgia specialistica è ancora fortemente limitato.