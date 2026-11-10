Safe Heart arriva anche in Niger: due nuove missioni cardiochirurgiche in due mesi insieme ai medici locali
L'associazione nata da quattro medici del Monzino punta all’apertura di un nuovo percorso in un territorio dove l’accesso alla cardiochirurgia specialistica è ancora fortemente limitato
© Ufficio stampa
Costruire rapporti di fiducia, individuare e valutare i pazienti, conoscere strutture e dotazioni, programmare il trasporto di materiali e attrezzature e, soprattutto, creare un rapporto con i professionisti che continueranno a seguire i pazienti una volta conclusa la missione: realizzare missioni cardiochirurgiche è tutto questo (e molto di più). Lo sa bene Safe Heart Odv, associazione no profit nata dalla volontà di quattro cardiochirurghi del'Ospedale milanese Monzino, la cui équipe è da poco tornata da due nuove missioni cardiochirurgiche in Niger. Non un episodio isolato, nelle intenzioni del team di professionisti sanitari, ma l'inizio di una possibile presenza continuativa.
Le ultime due missioni a Niamey
L'équipe attuale - formata da personale di diversi ospedali e composta generalmente da due o tre cardiochirurghi, uno o due anestesisti, un perfusionista e uno o due strumentisti di sala operatoria - è stata impegnata nelle due missioni nei mesi di settembre e ottobre, presso l’Hôpital Général de Référence, a Niamey. L'attività clinica è stata particolarmente intensa, fa sapere lo staff dell'associazione, e ha segnato l'apertura di un nuovo percorso in un territorio dove l'accesso alla cardiochirurgia specialistica è ancora fortemente limitato.
Durante le due missioni sono stati eseguiti interventi cardiochirurgici per patologie della valvola mitrale, in collaborazione con il cardiochirurgo locale Amadou Daouda e con il personale sanitario dell’ospedale. Missione che nasce dall’esperienza maturata negli anni in Burkina Faso e dal lavoro portato avanti nel Paese: Safe Heart Odv, infatti, è stata partner fondamentale nell’istituzione e organizzazione del primo reparto di cardiochirurgia presso il Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo a Ouagadougou, nonché nella realizzazione del primo intervento a cuore aperto in Burkina Faso.
Il ruolo di Safe Heart
La cardiochirurgia richiede strutture adeguate, tecnologie, materiali, professionalità altamente specializzate e un’organizzazione complessa. Quando anche solo una parte di questi elementi viene a mancare, una patologia curabile può diventare una malattia senza una reale possibilità di trattamento. In questo contesto che l’attività di Safe Heart Odv diventa fondamentale: portare competenze cardiochirurgiche nei Paesi in cui povertà, conflitti o fragilità dei sistemi sanitari rendono difficile l’accesso alle cure specialistiche, cercando al tempo stesso di costruire collaborazioni che possano avere continuità.
L'importanza del lavoro con i medici locali
Aspetto centrale dell’esperienza a Niamey è stato il lavoro svolto in stretta collaborazione con Daouda e il personale sanitario locale: l’obiettivo di Safe Heart, infatti, non è sostituirsi alle professionalità presenti nel Paese, ma lavorare al loro fianco, favorendo lo scambio di esperienze, la formazione e il trasferimento di competenze. È questo che può dare alle missioni un valore aggiunto che va oltre il numero degli interventi eseguiti e può creare le condizioni perché, in futuro, un numero sempre maggiore di pazienti possa essere trattato chirurgicamente.
L'incontro con le istituzioni
Importante anche la componente istituzionale. L'associazione è stata invitata dal Ministro della Salute del Niger ad avviare un percorso di collaborazione a Niamey, dopo l'esperienza in Burkina Faso. In primavera si era già svolta una missione esplorativa, finalizzata a sviluppare relazioni sul territorio, alla quale avevano partecipato Alice Vailati e Marco Zanobini (uno dei fondatori di Safe Heart, insieme a Maurizio Roberto, Alberto Pilozzi Casado e Samer Kassem). Dopo la formalizzazione degli accordi, era stato organizzato un briefing con l'équipe locale.
A Niamey, poi, la delegazione di Safe Heart Odv ha incontrato il Ministro della Salute del Niger, l’Ambasciatore d’Italia, il direttore dell’Aics – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – e la dirigenza dell’Hôpital Général de Référence: tutti gli enti le hanno riservato una grande accoglienza, accompagnata da attenzione e disponibilità nei confronti del progetto.