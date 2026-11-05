Morbillo, l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di casi nell'ultimo anno

"La morte di un bambino per morbillo negli Stati Uniti ci ricorda che non stiamo parlando di una malattia innocua. E i nuovi dati europei sono un segnale che non possiamo ignorare: il morbillo continua a circolare e l'Italia paga il prezzo di coperture vaccinali ancora insufficienti. La priorità è individuare e recuperare chi non è adeguatamente protetto, non soltanto tra i bambini, ma anche tra gli adolescenti e i giovani adulti", sottolinea il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), Rino Agostiniani. "Mediamente la letalità del morbillo è di un caso su 1.000 - dice ancora Andreoni - E se la prima dose di vaccino si fa intorno ai 12 mesi, il problema è proprio la circolazione del virus: in Italia l'età mediana delle persone contagiate è di circa 30 anni. Quindi quello che manca è il richiamo, fondamentale per mantenere una buona immunità. Ma anche una popolazione immunizzata sufficientemente ampia per impedire la circolazione del virus: così il morbillo troverà sempre delle 'sacche' per circolare". E allora? "Quest'anno in Italia abbiamo avuto già un morto di difterite, posso solo augurarmi che non ce ne sia un altro per morbillo: sarebbe una drammatica sconfitta", conclude Andreoni.