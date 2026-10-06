Allarme morbillo negli Usa: cinque vittime in Pennsylvania, New York dichiara lo stato d'emergenza

Aumentano le vittime per l'epidemia di morbillo anche in Pennsylvania. Le autorità sanitarie locale hanno segnalato la morte di cinque persone, non vaccinate. Gli altri decessi legati alla malattia nello Stato hanno riguardato due neonati, un diciottenne e una donna di 40 anni nella contea di Jefferson. Al momento ci sono quasi mille casi di morbillo in Pennsylvania, di cui circa 176 persone sono state ricoverate in ospedale. Almeno sei bambini sono nati con morbillo congenito nello Stato. Per gli Stati Uniti è l’anno peggiore dal 1991 per quanto riguarda il la diffusione di questa malattia: sono quasi 3.900 i casi segnalati, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.