Alzheimer e Parkinson, l'olfatto potrebbe rivelare i primi segnali del declino cognitivo

Con il passare degli anni, la sensibilità olfattiva tende a diminuire. I ricercatori stanno cercando di capire in che misura questa riduzione sia collegata ai cambiamenti che interessano le funzioni cerebrali. L'olfatto viene studiato anche in relazione a patologie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson. La prospettiva è quella di individuare possibili biomarcatori, ossia indicatori biologici utili a riconoscere eventuali alterazioni cognitive nelle loro fasi iniziali. Una riduzione dell'olfatto, tuttavia, non equivale a una diagnosi di malattia neurodegenerativa.