Linus si opera per un tumore della pelle: "Mi vedrete così, in stile Van Gogh"
Il conduttore e direttore artistico di Radio Deejay ha mostrato sui social la vistosa medicazione all'orecchio e ha spiegato ai suoi follower il motivo
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Una medicazione evidente sull'orecchio destro e una spiegazione affidata direttamente ai social per evitare che il pubblico si preoccupi vedendolo in televisione. È così che Linus ha deciso di raccontare ai suoi follower l'intervento all'orecchio a cui si è sottoposto per un epitelioma. Il conduttore ha pubblicato su Instagram una fotografia nella quale appare con una fasciatura piuttosto ampia, accompagnandola con il consueto tono ironico. "Ve lo dico prima così non vi impressionate: per una decina di giorni se guarderete DJCI in tv mi vedrete così, in stile Van Gogh", ha scritto, riferendosi alla medicazione.
Il messaggio di Linus su Instagram
Dopo la battuta sul celebre pittore olandese, Linus ha chiarito il motivo dell'intervento. "La causa si chiama epitelioma, una cosa molto comune ma da non sottovalutare" ha raccontato nel post. Il conduttore ha poi ammesso di essersi aspettato una conseguenza decisamente più contenuta: "Speravo di cavarmela con un cerottino e invece…".
Che cos'è un epitelioma?
Il termine epitelioma viene utilizzato per indicare tumori che originano dalle cellule dell'epitelio cutaneo. Tra i tumori della pelle più frequenti ci sono il carcinoma basocellulare e il carcinoma squamocellulare. Il carcinoma basocellulare, in particolare, è il tumore cutaneo più comune che tende generalmente a svilupparsi lentamente e, nella maggior parte dei casi, non produce metastasi a distanza. Questo non significa però che possa essere ignorato: se non trattato, può infiltrare i tessuti circostanti e provocare danni anche importanti.
Non tutte le lesioni cutanee sono tumori. Tra i segnali che gli specialisti invitano a non trascurare ci sono una lesione che aumenta progressivamente di dimensioni, una zona della pelle che forma ripetutamente croste o sanguina, oppure una ferita che continua a riaprirsi e non tende a guarire. Anche modifiche persistenti di forma, colore o rilievo possono richiedere un controllo. Uno dei principali fattori associati ai carcinomi cutanei è l'esposizione ai raggi ultravioletti. Il rischio è legato, soprattutto, a un'esposizione intensa e prolungata e alle scottature accumulate nel corso degli anni.