Non tutte le lesioni cutanee sono tumori. Tra i segnali che gli specialisti invitano a non trascurare ci sono una lesione che aumenta progressivamente di dimensioni, una zona della pelle che forma ripetutamente croste o sanguina, oppure una ferita che continua a riaprirsi e non tende a guarire. Anche modifiche persistenti di forma, colore o rilievo possono richiedere un controllo. Uno dei principali fattori associati ai carcinomi cutanei è l'esposizione ai raggi ultravioletti. Il rischio è legato, soprattutto, a un'esposizione intensa e prolungata e alle scottature accumulate nel corso degli anni.