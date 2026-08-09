POCO PRIMA DEL LIVE

Paura tra i fan di Salmo, di nuovo ricoverato: "In Sicilia ci sono, non mi tiro indietro"

Il rapper viene ricoverato, ma conferma i live in programma. Pochi giorni fa aveva raccontato la ricomparsa di un tumore della pelle

09 Ago 2026 - 11:30
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Salmo © Ufficio stampa

Salmo © Ufficio stampa

Un nuovo problema di salute ha fatto preoccupare i fan di Salmo, ricoverato nella notte a Catania a poche ore dal primo dei due concerti in programma in Sicilia. A dare la notizia è stato lo stesso rapper, che sui social ha però subito rassicurato chi lo segue: le sue condizioni sono migliorate e, almeno per il momento, non ha intenzione di fermarsi.

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"Sicilia io ci sono, non voglio tirarmi indietro!", ha scritto Salmo in un messaggio pubblicato su Instagram l'8 agosto. Poi l'aggiornamento sulle sue condizioni: "Stanotte mi hanno ricoverato per problemi di salute, ora sto meglio e da domani salirò di nuovo sul palco". Il cantante ha anche voluto ringraziare i ragazzi del pronto soccorso Policlinico San Marco di Catania. Le cause del ricovero, al momento, non sono state rese note. Salmo non ha spiegato che cosa abbia reso necessario l'intervento dei medici.

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Salmo non si ferma

 Il rapper ha quindi confermato l'appuntamento di domenica 9 agosto a Villa Bellini, a Catania, dove è atteso per il Wave Summer Music. Resta in calendario anche la seconda tappa siciliana, prevista martedì 11 agosto al Velodromo di Palermo. La notizia del ricovero ha inevitabilmente allarmato i fan, anche perché arriva a distanza di pochi giorni da un altro aggiornamento sulla salute condiviso direttamente dall'artista. Nei commenti al post sono comparsi in poche ore numerosi messaggi di incoraggiamento e inviti a non forzare il rientro.

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La recidiva del carcinoma basocellulare

 Nei giorni precedenti Salmo aveva infatti raccontato sui social di essere alle prese con una recidiva di carcinoma basocellulare, mostrando anche la cicatrice lasciata da un precedente intervento. Non si tratta quindi di un melanoma, ma di un'altra forma di tumore della pelle. Il rapper aveva parlato apertamente della malattia e aveva anche sostenuto che l'utilizzo delle creme solari non lo avesse protetto, arrivando a rilanciare il video di una dottoressa che sollevava dubbi sulla sicurezza di alcuni filtri solari.

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Per ora nessun collegamento tra i due problemi di salute

Il nuovo ricovero a Catania arriva dunque a pochissima distanza dal racconto del problema dermatologico, ma Salmo non ha ancora confermato un collegamento tra i due episodi. Per ora il rapper preferisce concentrarsi sul ritorno alla musica. Il messaggio rivolto alla Sicilia non lascia molto spazio ai dubbi sulle sue intenzioni. Dopo la notte trascorsa in ospedale, Salmo vuole solo tornare davanti al pubblico. I fan, però, aspettano il concerto con qualche apprensione in più.

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© Giuseppe Antonelli
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