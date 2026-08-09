"Sicilia io ci sono, non voglio tirarmi indietro!", ha scritto Salmo in un messaggio pubblicato su Instagram l'8 agosto. Poi l'aggiornamento sulle sue condizioni: "Stanotte mi hanno ricoverato per problemi di salute, ora sto meglio e da domani salirò di nuovo sul palco". Il cantante ha anche voluto ringraziare i ragazzi del pronto soccorso Policlinico San Marco di Catania. Le cause del ricovero, al momento, non sono state rese note. Salmo non ha spiegato che cosa abbia reso necessario l'intervento dei medici.