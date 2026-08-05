Il nuovo ricovero gli avrebbe lasciato anche una consapevolezza più profonda: "L’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo", aveva scritto. Parole che acquistano un significato ancora più forte dopo la nascita di Edoardo Lupo, arrivata poco prima del problema di salute. Il figlio sembra essere diventato il centro di questa fase più raccolta, segnata da piccoli gesti e da una quotidianità lontana dai riflettori. Prima della partenza per la Sardegna, Fedez aveva provato a tornare gradualmente al lavoro, ma le prime foto dopo l’ospedale raccontano una ripartenza diversa, più lenta e prudente. Per ora il lavoro può aspettare: Fedez ha scelto di dedicare il suo tempo a Giulia e al piccolo Edoardo Lupo.