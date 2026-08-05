© Chi magazine | Fedez in Sardegna
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Il rapper si concede qualche giorno di riposo a Porto Cervo con la compagna e il figlio appena nato, dopo la nuova degenza e lo stop agli impegni
Fedez torna a mostrarsi dopo il nuovo ricovero e lo fa lontano dalla frenesia di Milano. Il rapper ha scelto la Sardegna per trascorrere qualche giorno di riposo insieme alla compagna Giulia Honegger e al loro bambino, Edoardo Lupo. Nelle immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi in edicola, la coppia appare a Porto Cervo durante una vacanza riservata, costruita attorno alla famiglia e alla necessità di recuperare energie.
Niente eventi mondani, serate nei locali esclusivi della Costa Smeralda o uscite con gruppi numerosi di amici. Fedez e Giulia avrebbero preso in affitto una villa a Cala Granu, dove si sono sistemati insieme al bebè, alla tata e all’assistente del cantante. Una scelta discreta, molto diversa dalle estati più movimentate vissute in passato dal rapper. La coppia è stata fotografata anche durante un’uscita in gommone davanti all’isola di Mortorio, una delle mete più suggestive dell’arcipelago della Maddalena.
La giornata in mare sarebbe trascorsa senza programmi particolari, navigando lentamente tra le calette. Fedez, però, è rimasto sempre a bordo e non si è concesso neppure un bagno nelle acque cristalline. Un dettaglio che racconta il momento attraversato dal cantante: dopo settimane difficili, la priorità sembra essere quella di non forzare i tempi. Accanto a lui ci sono soltanto le persone più vicine, in un’atmosfera intima e lontana dal clamore che accompagna abitualmente ogni suo spostamento.
La vacanza arriva infatti dopo una nuova complicazione di salute. Fedez era tornato in ospedale a causa della riapertura di una vecchia ulcera, problema che lo aveva costretto a cancellare diversi impegni. Una volta dimesso, aveva raccontato sui social la paura vissuta durante la degenza e la decisione di ascoltare finalmente i segnali inviati dal suo corpo. "Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto: Fermati", aveva confidato ai follower, spiegando di avere ignorato troppo spesso la necessità di rallentare.
Il nuovo ricovero gli avrebbe lasciato anche una consapevolezza più profonda: "L’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo", aveva scritto. Parole che acquistano un significato ancora più forte dopo la nascita di Edoardo Lupo, arrivata poco prima del problema di salute. Il figlio sembra essere diventato il centro di questa fase più raccolta, segnata da piccoli gesti e da una quotidianità lontana dai riflettori. Prima della partenza per la Sardegna, Fedez aveva provato a tornare gradualmente al lavoro, ma le prime foto dopo l’ospedale raccontano una ripartenza diversa, più lenta e prudente. Per ora il lavoro può aspettare: Fedez ha scelto di dedicare il suo tempo a Giulia e al piccolo Edoardo Lupo.