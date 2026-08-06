Banderas ha smesso di fumare e ha progressivamente preso le distanze da Hollywood, tornando a vivere a Malaga, la città in cui è nato. Una scelta che non rinnega gli anni trascorsi negli Stati Uniti, ma che nasce dalla consapevolezza di non voler più dedicare tempo a ciò che considera superfluo. "Quando la morte è così vicina, capisci in modo incredibilmente chiaro quanto sei stupido a perdere tempo per cose che non meritano di far parte della tua vita", ha raccontato. Per l’attore, la malattia ha rappresentato un invito a ridisegnare tutto ciò che prima contraddistingueva la sua vita: il lavoro, il successo e la necessità di sentirsi sempre in corsa.