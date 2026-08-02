Accanto al racconto delle proprie difficoltà, Giovanni Allevi sceglie di rivolgere un pensiero a tutte le persone che stanno vivendo esperienze simili: "Mando un abbraccio a tutte le persone che stanno lottando! Facciamoci forza!". Le parole di Allevi hanno raccolto numerose reazioni da parte dei suoi follower, che hanno voluto manifestargli affetto e sostegno. Tra i commenti c'è chi gli ha scritto di inviargli "un soffio d'aria fresca e frizzantina", chi gli ha suggerito di trascorrere qualche giorno in montagna o al mare. Un coro di incoraggiamenti accompagnato da un messaggio ricorrente: non mollare.