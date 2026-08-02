Giovanni Allevi torna ad aprirsi con il suo pubblico, condividendo sui social un aggiornamento sincero sul percorso che sta affrontando da quando, nel giugno 2022, ha annunciato di essere affetto da mieloma multiplo. Il compositore e pianista ha pubblicato su Instagram un messaggio nel quale descrive come le alte temperature estive incidano sul suo stato di salute. "Spero che arrivi l'autunno quanto prima, il caldo estivo aumenta la percezione del mio dolore e la spossatezza" scrive Allevi, spiegando che in questo periodo dell'anno le difficoltà si fanno ancora più pesanti.
L'impegno quotidiano per reagire
Nel suo post, il musicista sottolinea di non aver mai smesso di impegnarsi per preservare il proprio benessere fisico, nonostante le difficoltà. "Sto facendo tutto il possibile, lo stretching, la camminata veloce, sto curando l'alimentazione" racconta, spiegando come ogni giornata sia accompagnata dalla volontà di reagire. Nonostante gli sforzi, però, Allevi ammette di vivere anche momenti di scoraggiamento. "Eppure mi sembra a volte di essere fermo, di non avere alcun potere sul mio corpo" confessa, dando voce al senso di impotenza che può accompagnare chi affronta un lungo percorso di cura.
Il messaggio di speranza per chi combatte
Accanto al racconto delle proprie difficoltà, Giovanni Allevi sceglie di rivolgere un pensiero a tutte le persone che stanno vivendo esperienze simili: "Mando un abbraccio a tutte le persone che stanno lottando! Facciamoci forza!". Le parole di Allevi hanno raccolto numerose reazioni da parte dei suoi follower, che hanno voluto manifestargli affetto e sostegno. Tra i commenti c'è chi gli ha scritto di inviargli "un soffio d'aria fresca e frizzantina", chi gli ha suggerito di trascorrere qualche giorno in montagna o al mare. Un coro di incoraggiamenti accompagnato da un messaggio ricorrente: non mollare.