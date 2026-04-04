Giovanni Allevi sul mieloma multiplo: "Ha lasciato su di me segni indelebili"

La malattia, pur nella sua durezza, gli ha insegnato a vivere con un’intensità nuova. "Il mio futuro è diventato un presente allargato", racconta. "Voglio assaporare ogni istante che mi viene donato, come se fosse un piccolo miracolo". Una consapevolezza che, ammette, non avrebbe raggiunto senza attraversare il buio della sofferenza: "È proprio grazie a questa prova che ho imparato a dare valore a ogni momento".