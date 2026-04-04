Giovanni Allevi sul mieloma multiplo: "Ha lasciato su di me segni indelebili"
Il pianista e compositore parla a "Verissimo" della malattia che l’ha colpito: "Nessuno può togliermi la speranza di un lieto fine"
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"La malattia mi ha lasciato dei segni indelebili, ma oggi posso dire di stare bene". Con queste parole Giovanni Allevi, ospite a "Verissimo", torna a condividere con il pubblico il percorso affrontato dopo la diagnosi di mieloma multiplo, una battaglia che ha cambiato profondamente la sua vita.
Il compositore racconta con grande sincerità le conseguenze fisiche con cui convive ogni giorno. "Ho un dolore costante alla schiena, due vertebre sono fratturate", spiega, mostrando il busto che è costretto a indossare per sostenersi.
A questo si aggiungono altri disturbi: "Sento spesso un formicolio alle dita, ho improvvisi brividi di freddo e una stanchezza che non mi abbandona mai". Nonostante tutto, Allevi non perde la sua forza interiore, né la capacità di guardare avanti con fiducia.
La speranza, per lui, è un punto fermo: "Nessuno può togliermi l’idea di un lieto fine, perché nessuno può sapere davvero cosa ci riserva il futuro". Anche quando le statistiche sembrano suggerire limiti e previsioni poco incoraggianti, il musicista sceglie di non lasciarsi condizionare: "Il mio domani, dicono i numeri, non può spingersi troppo lontano. Ma io non ci credo".
La malattia, pur nella sua durezza, gli ha insegnato a vivere con un’intensità nuova. "Il mio futuro è diventato un presente allargato", racconta. "Voglio assaporare ogni istante che mi viene donato, come se fosse un piccolo miracolo". Una consapevolezza che, ammette, non avrebbe raggiunto senza attraversare il buio della sofferenza: "È proprio grazie a questa prova che ho imparato a dare valore a ogni momento".