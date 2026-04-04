Veronica Ruggeri: "Fidanzata da un anno e mezzo, mi piacerebbe costruire una famiglia come la mia"
Il volto de "Le Iene" parla a "Verissimo" dell’attuale situazione sentimentale e dei sogni per il futuro
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Ospite per la prima volta a "Verissimo", Veronica Ruggeri si racconta tra presente e prospettive future, soffermandosi in particolare su un desiderio che sente oggi sempre più concreto: quello della maternità. "Mi piacerebbe molto diventare mamma, è un pensiero che sto iniziando a fare seriamente", confida, spiegando di voler costruire una famiglia solida, ispirata a quella in cui è cresciuta.
Il volto de "Le Iene" rivela anche di vivere una relazione stabile da circa un anno e mezzo con Vito, cantautore conosciuto diversi anni fa in circostanze curiose. "Quando ci siamo incontrati, lui si è avvicinato chiedendomi che shampoo usassi, affascinato dai miei capelli", racconta con leggerezza.
All’epoca, però, la conoscenza non ebbe seguito, poiché lei era già impegnata. Il destino li ha fatti rincontrare tempo dopo, entrambi single: "Questa volta mi ha chiesto che balsamo usassi", aggiunge, sorridendo, a sottolineare la naturalezza con cui è nato il loro legame.
Prima di questa relazione, Ruggeri è stata a lungo legata a Nicolò De Devitiis, collega nello stesso programma, con cui ha condiviso cinque anni di vita. Un rapporto importante, conclusosi però in maniera definitiva.
"A un certo punto era semplicemente finito tutto", spiega la ragazza. Oggi tra i due c’è un equilibrio professionale: lavorano insieme, si rispettano, ma senza mantenere un rapporto personale stretto. "Non siamo amici né nemici", precisa, descrivendo una separazione gestita con maturità da entrambe le parti.