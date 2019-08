E' amore tra le Iene Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri

Ormai fanno coppia fissa da tempo, non solo sul lavoro. E' esploso l'amore tra le Iene Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri. Sui social non perdono occasione per condividere una gite e cene. E anche se entrambi non amano parlare della relazione, Nicolò si è sbilanciato con il settimanale "Grazia": "Non dico nulla per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei".