Monica Guerritore: "Ho finito un ciclo di chemio, è andato tutto molto bene"

Sono arrivati anche vari premi, "riconoscimenti inaspettati che mi hanno davvero resa felice, ma che sono stati anche l'obbligo per le prime uscite ufficiali. Io mi sentivo strana, in imbarazzo, ho serrato i denti e sono andata. I flash dei fotografi, gli sguardi dei colleghi.... avevo paura". E invece "voglio ringraziarli per aver avuto tanto rispetto e tanta delicatezza. Ho sentito il mio mondo solidale, vicino e li ringrazio insieme a tutti quelli che per questi quattro mesi hanno capito che c'era qualcosa, mi hanno sorriso e hanno parlato d'altro. Ho toccato con mano, in fondo, la solidarietà e l'umanità delle persone, un regalo che esiste", riflette. Ci si ammala "quando il corpo abbassa le difese immunitarie, lo sappiamo, anche ad altre è successo così - osserva -. Quel dato fuori norma era cresciuto all'improvviso per un dispiacere, per un'amarezza, e in quella fragilità ha trovato linfa, ma poi mi sono fatta forte".