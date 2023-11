Monica Guerritore: "Ho trascurato le mie figlie per lavoro"

Ospite a "Verissimo" Monica Guerritore, icona del teatro e del cinema italiano, racconta del rapporto con le figlie e di come ha vissuto la lontananza da loro a causa del lavoro. "Ho trascurato le mie figlie per lavoro, un pochino ho dovuto, è il destino di tutte le mamme e papà quello di allontanarsi dai loro bambini per poter vivere la propria vita lavorativa e mettere il proprio talento nel mondo. È un distacco doloroso per i genitori e per i bambini, ma è necessario".

L'attrice ha poi confidato a Silvia Toffanin: "Una delle mie figlie fa il mio stesso lavoro con grande talento e successo. Mi fa molto piacere perché le viene riconosciuto, ha preso molti più premi lei di me, belli e importanti. Vuole fare principalmente teatro anche se ha una bellezza da cinema. L'altra mia figlia invece ha un'agenzia che si occupa degli attori e dei loro affari, gestisce anche me tra l'altro", ha concluso Monica Guerritore.