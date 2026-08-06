"Quando avevo la casa a Cuba mi mettevo al sole senza protezione e nelle ore più calde e questo mi ha causato la comparsa di un melanoma che poteva essere mortale", ha raccontato. La diagnosi risale a circa dieci anni fa e la malattia venne individuata prima che potesse aggravarsi. "Sono passati dieci anni, per fortuna il melanoma è stato preso in tempo. Il tumore mi è stato asportato e mi sono salvato per miracolo", ha spiegato Malgioglio. A portarlo in ospedale fu una coincidenza. Il cantante aveva deciso di farsi tatuare sulla gamba un’immagine legata a Jennifer Lopez proprio nella zona in cui si trovava un neo. Prima di procedere scelse quindi di sottoporsi a una mappatura.