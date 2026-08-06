Cristiano Malgioglio compie 80 anni, le foto più belle della sua carriera
© Ufficio Stampa Fascino
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Il cantautore racconta la diagnosi arrivata dieci anni fa e interviene nel dibattito aperto dalle dichiarazioni del rapper: "La protezione 50 salva la vita"
Cristiano Malgioglio © -olycom
Cristiano Malgioglio torna a parlare del melanoma che avrebbe potuto costargli la vita e lancia un appello soprattutto ai più giovani: non esporsi al sole senza precauzioni e non sottovalutare i controlli della pelle. "Il sole può uccidere. Usate la protezione 50", ha dichiarato il cantante all’Adnkronos, intervenendo nel dibattito nato dopo il video pubblicato da Salmo sui social.
Il rapper aveva raccontato di dover affrontare una recidiva di un carcinoma basocellulare, per il quale era già stato operato in passato, collegando la propria esperienza anche all’impiego delle creme solari. Malgioglio riporta una testimonianza differente, legata agli anni trascorsi a Cuba e alla sua abitudine di esporsi nelle ore più calde senza utilizzare protezioni.
"Quando avevo la casa a Cuba mi mettevo al sole senza protezione e nelle ore più calde e questo mi ha causato la comparsa di un melanoma che poteva essere mortale", ha raccontato. La diagnosi risale a circa dieci anni fa e la malattia venne individuata prima che potesse aggravarsi. "Sono passati dieci anni, per fortuna il melanoma è stato preso in tempo. Il tumore mi è stato asportato e mi sono salvato per miracolo", ha spiegato Malgioglio. A portarlo in ospedale fu una coincidenza. Il cantante aveva deciso di farsi tatuare sulla gamba un’immagine legata a Jennifer Lopez proprio nella zona in cui si trovava un neo. Prima di procedere scelse quindi di sottoporsi a una mappatura.
Da allora il cantante ha cambiato completamente le proprie abitudini: il suo consiglio è quello di usare sempre la protezione 50 e di evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata, preferendo la mattina presto o il tardo pomeriggio. La sua attenzione non riguarda soltanto il rischio di sviluppare tumori cutanei. Secondo Malgioglio, esporsi senza precauzioni contribuisce anche all’invecchiamento della pelle e alla comparsa di rughe e macchie.
Come riferito dal cantautore, la protezione solare può salvare la vita. "Bisogna dare ascolto ai medici, non ai ciarlatani", ha sottolineato rivolgendosi ai più giovani. Malgioglio ha commentato anche le dichiarazioni di Salmo: "Ho visto il video e ho visto che diceva il contrario di quello che dico io. Forse qualche medico gli ha detto che la crema solare fa venire i tumori, io questo non lo so". Senza entrare direttamente nel merito della situazione clinica del rapper, ha ribadito la propria posizione: "Sulla base della mia esperienza posso dire che la protezione solare salva la vita".
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