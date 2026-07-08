Il racconto ha generato migliaia di reazioni e una pioggia di messaggi di affetto e vicinanza. Ma non sono mancati anche gli interrogativi di chi le ha domandato il motivo di una condivisione così intima. La risposta di Mayer è chiara: parlare delle proprie esperienze personali serve a fare informazione e a diffondere la cultura della prevenzione. Non è del resto la prima volta che l'ex modella mette la propria visibilità al servizio di cause che considera importanti: da anni è infatti in prima linea anche nelle campagne per la tutela degli animali.