Valentina Ferragni racconta il suo tumore alla pelle
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L’ex modella ha raccontato sui suoi canali social l'intervento a cui si è sottoposta per rimuovere un tumore della pelle, invitando i suoi follower a non trascurare i segnali del proprio corpo
Nadia Mayer su Instagram © Instagram
Il viso truccato e il sorriso di sempre: è così che Nadia Mayer si è mostrata ai suoi follower su Instagram per raccontare un capitolo delicato della sua vita privata. L’ex modella ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per l'asportazione di un basalioma, la forma più diffusa di tumore alla pelle, che tende a svilupparsi nelle zone del corpo più esposte al sole.
Nel video condiviso sui social, la 62enne non ha nascosto di aver commesso un errore di valutazione: quella piccola lesione comparsa sul naso le era sembrata, all'inizio, nient'altro che un banale foruncolo. Un'attesa che si è rivelata costosa. Quando finalmente si è decisa a farsi visitare da uno specialista, la lesione era ormai penetrata più in profondità, rendendo inevitabile il ricorso al bisturi. Da qui l'appello rivolto a chi la segue: mai ignorare macchie o alterazioni della pelle che non guariscono, perché una diagnosi tempestiva può fare la differenza tra un trattamento semplice e uno molto più invasivo.
Il basalioma, la macchia che la figlia di Sandro Mayer ha visto comparire sul proprio naso, viene chiamato anche carcinoma basocellulare (BCC), ed è una neoplasia cutanea che ha origine nello strato più profondo dell'epidermide. A favorirne la comparsa è soprattutto l'esposizione ai raggi solari: non a caso colpisce prevalentemente il viso, il cuoio capelluto, le orecchie, il collo e la schiena, ovvero le aree del corpo più a contatto con il sole. Si tratta del tumore della pelle in assoluto più comune e interessa in particolare le persone dopo i 40 anni di età. A differenza del melanoma, noto per la sua aggressività, il basalioma tende a rimanere localizzato e non dà origine a metastasi. Questo non significa però che possa essere sottovalutato: se trascurato, continua a crescere in profondità.
Il racconto ha generato migliaia di reazioni e una pioggia di messaggi di affetto e vicinanza. Ma non sono mancati anche gli interrogativi di chi le ha domandato il motivo di una condivisione così intima. La risposta di Mayer è chiara: parlare delle proprie esperienze personali serve a fare informazione e a diffondere la cultura della prevenzione. Non è del resto la prima volta che l'ex modella mette la propria visibilità al servizio di cause che considera importanti: da anni è infatti in prima linea anche nelle campagne per la tutela degli animali.
Mayer è seguita dagli specialisti degli IFO di Roma, presso l'Istituto San Gallicano, punto di riferimento nazionale per la dermatologia oncologica. Il decorso post-operatorio sta procedendo senza complicazioni, anche se la rimozione dei punti è slittata di alcuni giorni rispetto al previsto. Nessun allarmismo, però: l'agente immobiliare affronta questa fase con serenità e ottimismo, ribadendo il messaggio che ha voluto lanciare fin dall'inizio. Prendersi cura della propria salute è il gesto d'amore più importante verso se stessi, e la prevenzione resta l'arma più efficace contro i tumori della pelle.
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