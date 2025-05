Tumori della pelle, studio: "Forte aumento tra gli anziani"

I ricercatori hanno esaminato il registro Global Burden of Diseases 2021 per quantificare come il melanoma, il carcinoma a cellule squamose e il carcinoma basocellulare colpiscano gli adulti di 65 anni e oltre in tutto il mondo. Coprendo 204 Paesi e territori, l'analisi ha riguardato circa 4,4 milioni di nuovi casi di cancro della pelle registrati nel 2021 tra i più anziani e le proiezioni fino al 2050. In combinazione con una popolazione anziana in rapida espansione gli incrementi si sono tradotti in milioni di nuove diagnosi e migliaia di anni di salute persi (Daly) in più nel 2021 rispetto a tre decenni prima. L'incidenza del carcinoma a cellule squamose è aumentata di circa il 2% all'anno dal 1990 al 2021, un valore sufficiente a raddoppiare il tasso in circa 35 anni. Ha prodotto il tributo più alto, con una prevalenza per età di 236,91 per 100.000, 6,16 decessi per 100.000 e 95,50 Daly per 100.000 nel 2021, mentre il carcinoma a cellule basali ha mostrato l'incidenza più alta con 371,97 per 100.000. La crescita della popolazione ha spiegato la maggior parte dell'aumento trentennale e le proiezioni indicano che solo i tumori dei cheratinociti continueranno a crescere entro il 2050, mentre il carico del melanoma si stabilizzerà o diminuirà.